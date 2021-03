Grande prova nelle FP2 per le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia che chiudono in maniera molto positiva questa prima giornata di prove libere in Qatar. C'è il miglior tempo di Jack Miller che chiude in 1'53''587, seguito da Bagnaia che è secondo per soli 35 millesimi. Al 3° posto Quartararo (+0.188), da segnalare - a completezza della giornata top per la Ducati - il quarto posto per Zarco con la sua Ducati Pramac.

La top 10 delle FP2

Pilota Tempo 1. Jack Miller 1’53.387 2. Francesco Bagnaia +0.035 3. Fabio Quartararo +0.188 4. Johann Zarco +0.199 5. Alex Rins +0.236 6. Maverick Viñales +0.252 7. Franco Morbidelli +0.289 8. Aleix Espargaró +0.340 9. Valentino Rossi +0.487 10. Pol Espargaró +0.514

Quartataro è 3°, Morbidelli meglio sul passo gara

Quartararo piazza al 3° posto la prima Yamaha, con il francese che paga un T4 decisamente sottotono considerando le prestazioni dei due piloti Ducati. Dopo Zarco, si inseriscono Rins, Viñales e Morbidelli che è 7° a 0.289 dalla testa con una prestazione un po' sottotono nel giro veloce, anche se il pilota della Yamaha Petronas ha lavorato molto sul passo gara.

Valentino Rossi debutta al 9° posto, male Mir

Valentino Rossi è invece 9° al debutto con la Yamaha Petronas è sceso per la prima volta in carriera sotto il muro dell’1’54” in Qatar (test esclusi) trovando una buona prestazione e la qualificazione diretta per il Q2 a meno di clamorosi colpi di scena che ci potrebbero essere nelle Q3. Male il campione in carica Joan Mir che è solo 11° con la sua Suzuki a 13 millesimi dalla top 10 di giornata e a 527 millesimi dal leader.

