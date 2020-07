MotoGP, GP Spagna: Marquez, nessuna penalità per l'ostacolamento a Rins nelle libere 3

Dal nostro partner OAsport.it

Marc Marquez è uscito indenne dall’investigazione. Il Campione del Mondo era finito nel mirino dei commissari di gara per avere ostacolato Alex Rins (Suzuki) durante il tentativo buono delle prove libere 3 del GP di Spagna 2020, decisivo per l’accesso diretto nel Q2 delle qualifiche.

Il Campione del Mondo non è stato sanzionato perché è stato evidenziato che erano esposte delle bandiere gialle ed è per quel motivo che il centauro della Honda ha rallentato. In regime di bandiera gialla, Rins non avrebbe potuto migliorare il proprio tempo ed è anche per questo motivo che non sono stati presi provvedimenti nei confronti di Marquez.

