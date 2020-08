DOHA, QATAR - FEBRUARY 23: Miguel Oliveira of Portugal and Team KTM Tech 3 heads down a straight during the MotoGP Tests at Losail Circuit on February 23, 2020 in Doha, Qatar. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Il 900° GP della MotoGP regala un finale pazzesco: vince Oliveira che regala un successo insperata alla KTM sul tracciato di casa. Successo arrivato all'ultima curva in volata dopo che Pol Espargaro e Miller si sono ostacolati. Solo 5° Dovizioso penalizzato nella prima parte di gara dalla gomma posteriore. Rossi 9°. Spavento per Vinales che senza freni si lancia dalla sua moto a 260 km/h.

La MotoGP taglia il traguardo dei 900 Gran Premi nella classe regina e lo fa con una gara pazza nella quale si sono succeduti colpi di scena in serie, sorpassi senza esclusioni di colpi, cadute da brividi (ma per fortuna senza conseguenze) e un finale pazzo. Già perché a far festa e portare la KTM sul gradino più alto del podio sul tracciato di casa ci pensa Miguel Oliveira, pilota portoghese del team satellite Tech 3, che al secondo anno in MotoGP si toglie la soddisfazione di diventare il primo portoghese a trionfare in un GP di MotoGP. L’ennesima prima volta in un Mondiale indecifrabile, senza un padrone e che ogni domenica regala sorprese a ripetizione.

Grand Prix Stiria Vinales, che spavento! Salta dalla moto in corsa senza freni a 260 km/h, il video dell'incidente DA UN' ORA

Tra i due litiganti il terzo gode

A luglio nemmeno il più inguaribile ed ottimista tifoso della KTM poteva immaginare che la casa austriaca dopo 5 gare potesse avere collezionato più vittorie di Ducati e Honda, e che a centrarle fossero proprio i giovanissimi Binder e Oliveira e non il più esperto, Pol Espargaro grande deluso di giornata insieme a Joan Mir e alla Suzuki. La frittata, infatti, la combina il futuro compagno di squadra di Marc Marquez. All’ultima curva, nel tentativo di superare Miller e prendersi la vittoria Pol Espargaro calcola male la traiettoria e finisce per andare lungo ed ostacolare il pilota australiano, lasciando un’autostrada libera proprio a Oliveira che incredulo riesce a tagliare il traguardo prima di tutti e a prendersi un successo che è pura estasi.

Dovizioso, sorride solo la classifica piloti: Quartararo è a -3

In una gara a due facce a causa dello spaventoso incidente in cui è incappato Maverick Vinales a 12 giri dalla fine (con i freni fuori uso, a 260 km/h lo spagnolo si è lanciato in corsa dalla sua Yamaha che si è schiantata contro le protezioni situate in curva 1, ndr), fa buon viso a cattivo gioco: Andrea Dovizioso che non riesce a bissare il successo di sette giorni fa e si deve accontentare di un 5° posto alle spalle di Mir che non gli permettono di completare il sorpasso in classifica iridata su Fabio Quartararo. Scattato dalla terza fila e tradito da una gomma posteriore non performante, il Dovi nella prima parte di gara non è riuscito mai a fare la differenza rimanendo sempre ancorato fra la 6a e l’8a posizione. Nella ripartenza con la gomma soft, è riuscito a risalire fino alla quinta posizione, un risultato al di sotto delle aspettative e che obbligherà Ducati a fare delle analisi in ottica del doppio appuntamento di Misano e delle prossime gare.

Seguono aggiornamenti!

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Grand Prix Stiria Moto2: Bezzecchi vince il GP di Stiria dopo un finale thriling, Marini resta leader del Mondiale DA 2 ORE