Finalmente si parte! Nel weekend del 6 marzo inizia la stagione 2022 della MotoGP . I bolidi scenderanno in pista nel buio del Qatar per il primo atto di una stagione mai così lunga. Sì, perché l'annata comincia a inizio marzo e termina a novembre, nel mezzo ben 21 gran premi, la più lunga di sempre.

Fabio Quartararo parte da campione del mondo in carica. Non sarà per nulla facile per El Diablo confermarsi. Anzi, per lui si prospetta un anno tutt'altro che semplice, a bordo di una Yamaha non al 100% e con dei rivali agguerritissimi. Il primo naturalmente è il nostro Pecco Bagnaia, che comincia la stagione da favorito assoluto . L'italiano proverà a riportare il titolo in casa Ducati che manca da ormai 15 anni. L'avversario numero uno per #GoFree rischia di essere il Cabroncito Marc Marquez: finalmente lo spagnolo ha superato tutti i suoi problemi fisici e dopo due anni comincia la stagione al meglio, su una Honda competitiva e non più inguidabile. Se dovesse andare tutto per il meglio sarà dura batterlo.

Detto questo, sarà come al solito una MotoGP ultracombattuta, con distacchi risicatissimi e molti piloti a podio. In tanti temevano l'addio di Valentino Rossi come causa di perdita di interesse della gente per questo campionato, la verità è che il motomondiale non è mai stato così bello e intrigante come negli ultimi anni, con o senza il Dottore.

E' tempo quindi di presentarvi ogni pilota di questo 2022 nella nostra guida, svelandovi i favoriti di questa stagione, chi potrà mettersi in luce, chi potrà fare bene e chi è a rischio flop.

LA NOSTRA GRIGLIA DI PARTENZA

1) Bagnaia 2) Marc Marquez 3) Quartararo 4) Martin 5) Miller 6) Zarco 7) Morbidelli 8) Mir 9) Aleix Espargaro 10) Bastianini 11) Rins 12) Pol Espargaro 13) Vinales 14) Oliveira 15) Dovizioso 16) Brad Binder 17) Marini 18) Marquez 19) Bezzecchi 20) Fernandez 21) Gardner 22) Di Giannantonio 23) Nakagami 24) Darryn Binder

FAVORITI PER IL MONDIALE

1) PECCO BAGNAIA

Lo abbiamo già detto. La moto c'è, il pilota anche, la testa ormai è solida, l'esperienza è acquisita e la squadra è dalla sua parte . Deve essere la stagione della consacrazione per lui. Quando può deve vincere, se non ne ha deve guadagnare punti e arrivare in fondo. Qualunque risultato che non sia il titolo mondiale deve essere considerato una delusione. E la ripetizione del verbo dovere non è un errore, è che proprio non c'è altra scelta. Ha l'occasione per entrare nella storia di questo sport, diventare il secondo rider dopo Casey Stoner a vincere con la Ducati. Forza Pecco!

Francesco Bagnaia trionfa a Misano Credit Foto Getty Images

2) MARC MARQUEZ

Sembra essere tornato fisicamente al 100% e questa è la notizia migliore per lui e per tutti gli appassionati di questo stupendo sport, che naturalmente vogliono vedere i migliori al mondo in pista e lottare per il successo. Ma la domanda vera è: sarà ancora lo stesso Marquez del passato? Quello capace di cose che solo lui sa fare su una moto? Quello in grado di fare dei stratosferici recuperi che solo a lui abbiamo visto fare nella storia? Quell'agonista incredibile super nel mettere una pressione assurda ai rivali solo con la sua presenza? Quello che nei corpo a corpo va sempre all-in e spesso ne esce vincitore? Quell'alieno venuto sulla terra per dominare in lungo e in largo questo sport? Se sì, abbiamo il favorito per questa stagione e per quelle che verranno, dato che un Marquez al top è ancora imbattibile per gli altri. Se invece non sarà più lo stesso Cabroncito di un tempo e quindi scopriremo che è umano anche lui, sarà battibile. Staremo a vedere.

Marc Marquez esulta per la vittoria Credit Foto Getty Images

3) FABIO QUARTARARO

Il Campione del mondo in carica arriva a Losail non con il morale alle stelle, dopo buoni test ma con un certo malumore, dovuto a una moto che è praticamente la stessa del 2021. El Diablo con la Yamaha sa fare cose assurde ed è l'unico al momento in grado di portarla ad alti livelli, ma il suo stratosferico talento al momento sembra non bastare contro lo strapotere della Ducati. Per cui al momento parte un gradino sotto rispetto a Pecco, ma se la testa assisterà il francese e se la M1 dovesse fare uno step in avanti lungo la stagione, ecco che il francese potrebbe tornare in lotta per il bis mondiale.

4) JORGE MARTIN

Non ha ancora la solidità in tutto e per tutto di Pecco Bagnaia sulla Ducati, ma attenzione a Jorge che si candida come mina vagante per questo mondiale 2022. L'anno scorso ha stupito il mondo intero a suon di grandi prestazioni, podi e anche una vittoria. Gli infortuni e le botte prese sono un lontano ricordo, ci sono tutti gli ingredienti per issarsi ai massimi livelli di questa categoria. L'obiettivo è fare il meglio possibile, dare fastidio ai super big e guadagnarsi una moto ufficiale per il 2023. Se poi i pianeti dovessero allinearsi...

5) JACK MILLER

E' all'ultima occasione della carriera. L'anno scorso ha dimostrato che, se è a posto, può vincere contro chiunque e con distacco. Purtroppo però non è sempre domenica e, soprattutto, è troppo incline agli errori. Con tanti alti e bassi nella MotoGP di oggi non si vince nulla, o almeno non si porta a casa il bottino grosso. I successi di tappa non bastano più per l'australiano: o vince il mondiale quest'anno o potrebbe essere addio alla Ducati Factory. Dietro ci sono un sacco di piloti che scalpitano, pronti a prendere il suo posto.

Jack Miller Credit Foto Eurosport

IN LOTTA PER IL PODIO

1) JOHANN ZARCO

E' sempre difficile valutare il francese. L'anno scorso non ha vinto, ma soprattutto ad inizio stagione ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua costanza di rendimento, e addirittura è stato in testa alla generale per qualche settimana. Poi dall'estate in poi ha accusato una flessione, qualche caduta di troppo e un compagno di squadra in rampa di lancio. Per quest'anno l'impressione è che sarà sempre in top ten e lotterà spesso per il podio. Di più è veramente dura.

2) FRANCO MORBIDELLI

Franco Morbidelli, 2021 Credit Foto Getty Images

Al momento è il grande enigma della MotoGP 2022. Cosa aspettarsi dal Morbido? Deve sicuramente ritrovare la fiducia e il sorriso del 2020, da lì bisogna ripartire. Eliminare l'anno scorso, dimenticarlo e ricominciare. Il talento per stare anche tra i superbig in lotta per il mondiale non gli manca, certo è che deve prima ritrovarsi, a bordo di una M1 2022 con cui, al momento, non ha ancora trovato il feeling. Sarà un inizio di stagione di rodaggio, si spera che dal ritorno in Europa possa diventare protagonista assoluto.

3) JOAN MIR

Dopo un 2020 di grazia, Joan è tornato sulla terra. La Suzuki ha pagato caro l'addio di Davide Brivio e ha navigato a vista per tutto il 2021. Nell'inverno però la casa giapponese sembra aver lavorato bene, guadagnando soprattutto diversi cavalli in rettilineo, storico tallone d'achille del mezzo. L'impressione è che manchi ancora qualcosa per poter lottare per il successo mondiale e Livio Suppo non potrà certo fare miracoli in poco tempo. L'obiettivo può essere quello di battere Rins.

4) ALEIX ESPARGARO

Come Martin, anche Aleix, un po' più in piccolo, rischia di essere la mina vagante di questa stagione. La Aprilia continua a fare progressi e lui la guida al meglio, come ha dimostrato nei test pre stagionali. L'anno scorso è stato straordinario, con tantissimi piazzamenti nei 10, spesso vicinissimo ai primi e un podio come ciliegina sulla torta. Quest'anno si deve alzare l'asticella: quindi essere sempre in top ten e magari salire sul podio con più frequenza. Ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare.

5) ENEA BASTIANINI

Nel 2021 doveva fare esperienza e invece ha fatto molto di più, con due podi all'attivo e un finale di stagione da fenomeno assoluto. Quest'anno un nuovo team e una moto con cui si trova a meraviglia, anche se non è la stessa di molti altri colleghi, dato che Gresini è l'unico che ha le Ducati 2021. Ma alla Bestia questo interessa poco, lui ha dimostrato di poter batterne tanti anche con un mezzo non aggiornato. In fin dei conti corre senza pressioni, dato che sono altri in casa Ducati che devono dare maggiori risposte, e questo non può che fargli bene. Se dovesse riuscire a migliorare in qualifica attenzione a lui.

ZONA PUNTI

1) ALEX RINS

Vale un po' lo stesso discorso per Jack Miller. Quando è a posto questo è forte, ma forte davvero. Però la testa non è solidissima ed è troppo incline all'errore. L'anno scorso è stato disastroso per lui, questo rischia di essere l'ultimo treno: o dà risposte o per il 2023 deve iniziare a guardarsi in giro per trovare una moto.

2) POL ESPARGARO

Un po' come Franco Morbidelli. Quello che potrà fare in stagione Pol Espargaro è abbastanza un mistero. Nel 2021 ha fatto tanta fatica, anche se ha portato sul podio la Honda una volta, ma quella era un'altra moto. Ora il mezzo sembra cambiato, essere molto più umano e facile da guidare, e questo può naturalmente avvantaggiarlo. La concorrenza però è agguerrita e ultra competitiva, lui non sembra averne per stare spesso a contatto con i primi. Conquisterà qualche top ten, forse sporadicamente anche più in alto, ma l'impressione è che navigherà in zona punti ma sempre nelle retrovie.

3) MAVERICK VINALES

Vinales collauda Aprilia Credit Foto Getty Images

E' ad un bivio. Il talento del ragazzo non si discute, ma si deve ritrovare dopo ormai due anni burrascosi. Deve mettere da parte il carattere spigoloso che gli ha solo causato danni nell'ultimo periodo e pensare solo a guidare. La moto è competitiva, anzi fa veramente paura ai rivali. Deve riaccendersi e mantenere una certa costanza di rendimento. Chi scrive non è così fiducioso che ciò possa accadere e quindi mette Maverick tra coloro che starà spesso nei punti, ma lontano dalla top ten. Speriamo di sbagliare e di vedere Top Gun portare l'Aprilia in altissimo.

4) MIGUEL OLIVEIRA

La KTM è stata una delle grandi delusioni di quest'inverno. La moto austriaca ha faticano nei test e non sembrano esserci grandi miglioramenti previsti per l'inizio della stagione. L'anno scorso Miguel ha conquistato una vittoria e ben tre podi, ma nel finale di stagione ha faticato. Nel 2022 non sembra aver invertito la rotta e la stagione non parte sotto i migliori auspici.

5) ANDREA DOVIZIOSO

Il comeback più atteso, che però rischia di essere una cocente delusione. Ha avuto l'opportunità di ritornare in pista già nel finale della scorsa stagione, dopo mesi sabbatici, in vista del 2022. Ora l'anno sta per cominciare, ma il pessimismo è dilagante. Il feeling con la moto non c'è e non sembrano esserci miglioramenti all'orizzonte. Il Dovi sperava in un ritorno in pompa magna, in grado di lottare anche per il mondiale che gli è sempre sfuggito. L'impressione è che faticherà anche ad entrare in top ten.

GLI ALTRI

1) BRAD BINDER

Viene da due buone stagioni il sudafricano. Non c'è due senza tre si dice, questa però rischia di essere la più complicata. La moto al momento non è competitiva e Brad rischia, almeno all'inizio, di lottare addirittura per entrare in zona punti. Poi KTM ha dimostrato di saper migliorare in corsa negli anni passati, lui spera possa accadere anche in questo 2022.

Andrea Dovizioso, Getty Images Credit Foto Getty Images

2) LUCA MARINI

Deve voltare pagina dopo un 2021 negativo. Il problema per lui purtroppo sono le aspettative enormi e una pressione addosso veramente elevata, dovute non al cognome che porta ma al grado di parentela col Dottore. Il ragazzo è sicuramente bravo, questo non è in discussione, e quest'anno ha la fortuna di guidare un mezzo molto competitivo, per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare un'ottima stagione. Però in tanti nutrono dubbi sulla tenuta di testa del ragazzo. Il rischio è una nuova stagione con pochi alti e tantissimi bassi.

3) ALEX MARQUEZ

Viene da un 2021 molto complesso. Ha faticato sotto tutti i punti di vista. Ora forse ha meno pressione che nel passato, ma per Alex sarà dura anche questo 2022. La moto non sembra per nulla negativa, anzi i passi in avanti rispetto al passato sono enormi. Però bisogna portarla in alto e la concorrenza è ultra armata. E' a rischio flop.

4) MARCO BEZZECCHI

Il sogno per il Bez può essere quello di emulare la stagione scorsa di Bastianini. Non sarà per nulla semplice, anzi forse rimarrà solo un sogno fare come ha fatto la Bestia nel 2021. La verità è che Marco Bezzecchi in carriera ha sempre fatto bene, ma non ha mai dimostrato di essere un vincente come i vari Bagnaia, Morbidelli e Bastianini, che vantano mondiali in bacheca e tante vittorie, mentre Marco negli ultimi due anni di Moto2 ha vinto tre volte e stop. Anche per lui rischia di essere un'annata ricca di delusioni, nonostante una buona moto e un super team alle spalle. Può comunque vincere il titolo di rookie dell'anno.

5) RAUL FERNANDEZ

E' il rivale più accreditato di Bezzecchi per il titolo di miglior rookie. Raul arriva in MotoGP col dente avvelenato, dopo aver perso il mondiale della Moto2 che avrebbe meritato. Su una KTM non certo al massimo, punta a battere il compagno di squadra e a cercare di entrare in zona punti.

6) REMY GARDNER

Remy Gardner celebrates his Moto2 Credit Foto Getty Images

Dopo essersi tolto dalle spalle la nomea di "figlio di papà", colui che è li solo per suo padre vincendo il mondiale della Moto2 l'anno scorso, ora debutta nella classe regina non nel migliore dei modi. Sarà una stagione non semplice per Remy, che si pone come obiettivo quello di battere il compagno di squadra. Ce l'ha fatta lo scorso anno, forse nel 2022 sarà più dura.

7) FABIO DI GIANNANTONIO

Lo scopo è fare esperienza tra i grandi e prendere le misure in ottica 2023, cercando il più possibile di stare vicino alle altre Ducati, magari quella di Bezzecchi. Non si può pretendere di più da lui.

8) TAKAAKI NAKAGAMI

Forse il suo treno è passato da un pezzo. Negli ultimi anni a sprazzi ha messo in mostra qualche lampo, ma troppo poco per giustificare la sua presenza in MotoGP. E' su quella moto solo perché è giapponese, ha i suoi sponsor e la Honda vuole un pilota nipponico sul suo mezzo. Salvo miracoli sarà il suo ultimo anno in MotoGP.

9) DARRYN BINDER

Il motivo per cui sia in MotoGP rimane misterioso. Pilota che al momento si è fatto riconosce in Moto3 solo per i suoi errori e le sue manovre oltre i limiti. Farà tantissima fatica, al momento non merita questo palcoscenico.

Dopo aver parlato di tutti i rider della disciplina, vediamo chi, secondo noi, avrà maggiore pressione, chi è all'ultima chiamata e chi rischia di essere la grande delusione di questa stagione.

CHI NON PUÒ SBAGLIARE

Jack Miller

Ci ripetiamo. E' all'ultimo treno per poter stare in Ducati. Deve però vincere o almeno dimostrare di poterlo fare. Se non dovesse riuscirci sarà addio, sicuramente alla Ducati, ma non sarà facile per lui trovare altre moto.

Jack Miller Credit Foto Eurosport

Francesco Bagnaia

In confronto al compagno di squadra non è all'ultimo treno, dato che ha rinnovato addirittura fino al 2024. Però è il favorito assoluto e non può fare altro che vincere il mondiale.

Alex Rins

Da anni si parla di un rider dall'immenso talento, deve concretizzare. L'obiettivo è limitare al minimo gli errori e provare a raccogliere il massimo, quando può.

Luca Marini

Deve dare risposte a tutti gli scettici che non lo considerano meritevole della posizione che ha. L'occasione è ghiotta per dimostrarlo, ma non può sbagliare.

CHI NON HA NULLA DA PERDERE

Fabio Quartararo

Il talento non era mai stato messo in discussione, ma lo scorso anno ha dimostrato di non avere il braccino e di non subire la pressione. Era il favorito e ha trionfato, ma soprattutto è riuscito a portare a casa buoni risultati anche quando non ne aveva. Non ha più nulla da dimostrare. Ora prova a fare il bis, cercando di trascinare la Yamaha fuori dalla melma tecnica in cui è entrata. Se non dovesse riuscirci può benissimo guardarsi intorno.

Marc Marquez

Il discorso sul non avere nulla da dimostrare, se vale per Quartararo, per Marquez vale all'ennesima potenza. Non parte coi favori del pronostico, non con tutti gli occhi puntati addosso, e questo non può essere che un bene per lui. Non ha nulla da perdere: se il vero Marquez esiste ancora per gli altri sarà lotta per il secondo posto.

Jorge Martin

Jorge Martin, Gp Stiria, MotoGp Credit Foto Getty Images

Dopo un 2021 di apprendimento, ora ha i mezzi e l'esperienza per togliersi tante soddisfazioni. Il vantaggio è che non è nel team Factory e quindi è con meno pressioni rispetto a Miller e Bagnaia.

Enea Bastianini

Stesso discorso di Martin, col vantaggio per Enea che ci sono ancora meno aspettative su di lui, dato che ha una moto vecchia. Può ancora di più rubare l'occhio.

ULTIMO TRENO

Maverick Vinales: l'anno scorso lo avevamo messo "A rischio flop" e abbiamo assolutamente azzeccato il pronostico. Quest'anno è all'ultima vera chanche della carriera. La moto c'è, ci deve credere anche lui.

ROOKIE DELL'ANNO

Marco Bezzecchi: E' l'unico obiettivo alla sua portata, anche perché gli avversari per questo sembrano essere ancora più in difficoltà.

RISCHIO FLOP

Andrea Dovizioso: sognava di tornare in pompa magna, rischia di lottare per entrare nei punti.

