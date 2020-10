MotoGP

MotoGP, Iannone: "Mi hanno rubato la vita, voglio ancora vincere"

In attesa della sentenza del Tas di Losanna sul caso del pilota Aprilia, positivo al drostanolone per aver mangiato una bistecca contaminata, le parole di Iannone in conferenza stampa.

00:02:22