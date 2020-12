L’indiscrezione arriva dalla Spagna ed è certamente una notizia che rischia di cambiare diametralmente tutti i ragionamenti sul prossimo Mondiale MotoGP. Secondo quanto riporta il network iberico Antena3 , Marc Marquez sarebbe nella sala operatoria della clinica Rúber Internacional di Madrid da 11 ore per un nuovo intervento - il terzo - all'omero fratturato il luglio scorso a Jerez. L’otto volte campione del mondo della HRC, sta faticando più del previsto a recuperare la funzionalità del braccio e a tornare come prima, e se la notizia dovesse essere confermata dovrà sottoporsi a nuovi mesi di riabilitazione che lo obbligherebbero a non rientrare in pista prima di sei mesi .

Il 27enne fuoriclasse di Cervera si è sottoposto da mesi a terapie conservative, fisioterapia e allenamenti, ma l’osso del suo omero non avrebbe prodotto il callo necessario per saldare correttamente la frattura e da qui sarebbe stato necessario il terzo intervento chirurgico. Dalla data dell'infortunio, il 19 luglio, hanno fatto seguito due operazioni (la prima il 21 luglio con il professor Mir a Barcellona, la seconda il 3 agosto sempre con il dottor Mir per sostituire la placca in titanio in quanto danneggiata) un tentativo di rientro e tempistiche sempre più dilatate per il ritorno del rider spagnolo all'attività agonistica. Un mese fa con un comunicato stampa, la HRC annunciava che Marquez avrebbe rinunciato a rientrare nelle ultime gare della stagione 2020 e puntava a tornare in pista nel 2021. Questa decisione però scompagina i piani e mette un punto interrogativo sia sulla prossima stagione ma inevitabilmente anche sul proseguo della carriera del pilota capace di vincere 6 titoli iridati della classe regina in 7 anni dal 2013 al 2019.