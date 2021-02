Andrea Dovizioso è un campione?“. “Falso“. Così ha risposto Jorge Lorenzo a una domanda che gli è stata rivolta sul suo profilo Instagram. Lo spagnolo ha ribadito ancora una volta la propria posizione, a dimostrazione di quanto i rapporti tra i due centauri siano tesi fin dai tempi della 125. Nel 2021 non dovrebbero correre in MotoGP, ma il discorso non è cambiato e l’iberico non si è smentito, anche se successivamente ha ammorbidito la sua risposta: “Questo vale per quanto riguarda la MotoGP. Tuttavia è stato il pilota più intelligente e costante tra tutti noi”.