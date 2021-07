Jorge Lorenzo torna a parlare degli argomenti più scottanti legati al Mondiale MotoGP e si concentra principalmente su Valentino Rossi e Maverick Vinales. Il cinque volte campione del mondo crede che questo sarà l’ultimo anno del Dottore in MotoGP, ma non esclude un possibile colpo di scena.

Se dovessi scommettere direi che questo è l’ultimo anno di Rossi in MotoGP, ma magari ci fa una sorpresa. Il team Ducati VR46 è una buona cosa per il Motomondiale. Il titolo? Questo è praticamente un altro anno senza Marquez e Fabio Quartararo ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista psicologico”, dichiara l’ex compagno di squadra di Rossi in Yamaha.

Il maiorchino ha poi commentato la separazione improvvisa tra Vinales e la Yamaha: “Tutti sapevano che il loro rapporto non era idilliaco, ma non mi aspettavo una rottura così improvvisa.Di sicuro Vinales ha sofferto la velocità di Quartararo, non è facile ritrovarsi a inseguire e lottare contro un avversario così forte”, spiega Lorenzo ai microfoni di Sky Sport.

“Dopo cinque anni senza riuscire ad ottenere il titolo mondiale, che Vinales ritiene di avere alla sua portata, ha deciso di cercare di seguire una strada diversa. L’Aprilia è in crescita come dimostrano i risultati di Aleix Espargarò, ma potrebbe tornare alla Suzuki così come passare alla Ducati, vedremo”.

Valentino Rossi, 42 anni di una leggenda non ancora sazia

