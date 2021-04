Jorge Lorenzo, come di consueto, non le ha mandate a dire nella nuova puntata di “99 Seconds”, il vlog che tiene da diverse settimane su YouTube. Il tre volte Campione del Mondo della classe regina ha fatto il bilancio del Gran Premio di Portogallo andato in scena domenica scorsa a Portimao. Tra i tanti pensieri espressi, El Martillo ha detto la sua anche su Valentino Rossi, al quale ha dato un “5” come voto per la prestazione offerta in terra lusitana.

“Senza dubbio, Valentino Rossi sta affrontando un periodo difficile. È stato vittima della prima caduta della sua stagione e fino a questo momento ha raccolto solo quattro punti. L’ho osservato con attenzione durante le prove libere, soprattutto quando era in scia a Bagnaia e la verità è che si muove con difficoltà sulla moto. Se lo compariamo soprattutto a Quartararo e Viñales, che pilotano in maniera molto più aggressiva, si nota come i movimenti di Valentino siano più rallentati. Nell’arco di un giro, questa dinamica ti costa diversi decimi”. Cionondimeno, Lorenzo ha visto anche del buono nella prova del Dottore. “La nota positiva è che è stato un po’ più veloce, o comunque meno distante dai primi, rispetto al Gran Premio di Doha. La sua gara non è stata così malvagia, stava lottando per la decima posizione. Inoltre non dimentichiamoci che dopo il Portogallo arriveranno dei circuiti sicuramente a lui più favorevoli”.

