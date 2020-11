Tra di loro non troviamo Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow che, invece, hanno rifiutato l’offerta della squadra veneta. Il team italiano sta ora valutando alcuni giovani piloti autoctoni come Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, mentre l’ambasciatore Aprilia Max Biaggi ha parlato anche di Aron Canet come possibile opzione per il 2021. Ma, come svela Speedweek, Aprilia sta trattando anche con il pilota della Ducati Superbike Chaz Davies, che compirà 34 anni il 10 febbraio prossimo e ha chiuso il suo rapporto con il team ufficiale di Borgo Panigale. Questo accordo ha ampie prospettive di successo, dato che Dorna ha un contratto con l’emittente televisiva a pagamento BT Sport, che garantisce ai britannici, se possibile, un pilota MotoGP per stagione. Un contratto che coinvolge anche gli inglesi nelle classi più leggere come John McPhee in Moto3 e Sam Lowes e Jake Dixon in Moto2.