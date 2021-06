In Catalogna domenica scorsa è andata in scena l’ennesima domenica da dimenticare per Valentino Rossi. Scivolata e ritiro mentre era in lotta per la 13esima posizione con due rookie come Enea Bastianini e il fratellino Luca Marini e l’eterno incompiuto Iker Lecuona. Dopo 7 GP il Dottore ha totalizzato la miseria di 15 punti, disputando solo una gara ‘decente’ per sua stessa ammissione: quella al Mugello, chiusa con l’unico piazzamento in top 10. Un tunnel di bocconi amari e prestazioni anonime che, specie in un anno in cui la Yamaha ha ottenuto 4 vittorie e 6 podi in sette GP con Quartararo-Vinales e Morbidelli, fa ancora più specie e acuisce i rimpianti e la domanda che tutti continuano a porsi: per Valentino Rossi sono giunti i titoli di coda?

Valentino Rossi, GP Spagna, MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

El Periodico de Catalunya” , ritirandosi fra poche settimane dopo il GP d'Olanda sull'adorato tracciato di Assen dove quasi 4 anni fa, Rossi riuscì a cogliere l'ultima vittoria in MotoGP (25 giugno 2017). Una decisione scioccante e che rovinerebbe i piani sia per il team Petronas che della Dorna, che non avrebbe il modo di onorare il grande campione con il commiato e le celebrazioni che merita. Il 42enne leggendario campione di Tavullia ha sempre ripetuto che una decisione definitiva sul proprio futuro sarebbe arrivata prima dell’estate ma secondo l’autorevole “ Vale starebbe addirittura meditando di chiudere il libro prima della fine stagione , ritirandosi fra poche settimane dopo il GP d'Olanda sull'adorato tracciato di Assen dove quasi 4 anni fa, Rossi riuscì a cogliere l'ultima vittoria in MotoGP (25 giugno 2017). Una decisione scioccante e che rovinerebbe i piani sia per il team Petronas che della Dorna, che non avrebbe il modo di onorare il grande campione con il commiato e le celebrazioni che merita.

Valentino Rossi sull'asfalto del Montmelo dopo la caduta nel GP di Catalogna Credit Foto Getty Images

I timori di Petronas e quell'imminente matrimonio fra Ducati e VR46

El Periodico”, in Petronas nemmeno il top manager del team malese Razlan Razali è in grado di sapere con certezza cosa sta succedendo a Rossi e soprattutto chiedergli il perché di questi risultati così anonimi. Nella sua nuova squadra nessuno parla con il Dottore e soprattutto nessuno sa se ha una soluzione per risolvere i problemi che lo attanagliano e risalire la china. Una freddezza che per il quotidiano catalano non deriverebbe da una freddezza o da qualche frizione ma dal rispetto profondo che tutto il paddock ha per il mostro sacro della MotoGP nel mondo. A non far escludere apertamente questa eventualità secondo “El Periodico”, ci sarebbe anche Secondo le informazioni che rivela “”, in Petronas nemmeno il top manager del team malese Razlan Razali è in grado di sapere con certezza cosa sta succedendo a Rossi e soprattutto chiedergli il perché di questi risultati così anonimi. Nella sua nuova squadra nessuno parla con il Dottore e soprattutto nessuno sa se ha una soluzione per risolvere i problemi che lo attanagliano e risalire la china. Una freddezza che per il quotidiano catalano non deriverebbe da una freddezza o da qualche frizione ma dal rispetto profondo che tutto il paddock ha per il mostro sacro della MotoGP nel mondo. A non far escludere apertamente questa eventualità secondo “El Periodico”, ci sarebbe anche l’imminente accordo che la VR46 firmerà con Ducati e farà diventare l’Academy del campione di Tavullia, una sorta di vero e proprio vivaio della casa di Borgo Panigale in cui far crescere i campioncini da portare in MotoGP. I vertici della casa del Diapason non avrebbero preso di buon occhio questa mossa di Rossi col suo entourage e i rapporti sarebbero tendenti al freddo... Staremo a vedere quello che accadrà di certo, ci attendono settimane tutt’altro che scontate e che potrebbero regalarci colpi di scena imprevedibili.

