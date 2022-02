Livio Suppo, a dare la notizia è stato l’autorevole Simon Patterson del portale TheRace.com. Suppo si riaffaccia in MotoGP, ambiente che conosce a menadito e in cui ha saputo togliersi grandi soddisfazioni, basti pensare che nel suo palmares può vantare ben 6 titoli iridati piloti vinti con Ducati e Honda (2 con Stoner e 4 con Marquez). A poco più di una settimana dal semaforo verde della prima gara di MotoGP della stagione, la Suzuki trova il team manager che attendeva da un anno e mezzo, da quando cioè Davide Brivio – dopo il trionfo nel mondiale piloti di Joan Mir nel 2020 – aveva annunciato il proprio passaggio in F1 al team Alpine nel febbraio di 12 mesi fa. La casa di Hamamatsu ha raggiunto un accordo pluriennale con, a dare la notizia è stato l’autorevole Simon Patterson del portale TheRace.com. Suppo si riaffaccia in MotoGP, ambiente che conosce a menadito e in cui ha saputo togliersi grandi soddisfazioni, basti pensare che nel suo palmares può vantare ben 6 titoli iridati piloti vinti con Ducati e Honda (2 con Stoner e 4 con Marquez).

Ad

Manager esperto, competente e dal carisma indiscusso: Suppo, che lavorerà fianco a fianco con il Project Leader Shinichi Sahara, avrà il compito di riaccendere un po’ la passione nei piloti e in un reparto corse, apparso un po’ poco reattivo a sviluppare la moto dopo la brillante stagione di due anni fa. Con questa mossa Suzuki spera di convincere anche l’ex campione del mondo 2020, Joan Mir a rinnovare il propri accordo in scadenza a fine stagione. L’annuncio ufficiale è previsto per la giornata di mercoledì.

MotoGP Nadia Gresini: "Doloroso essere al posto di Fausto. Puntiamo a Top 5" 6 ORE FA

Fabio Quartararo, i numeri di un mondiale storico

MotoGP Bagnaia: "L'obiettivo è il titolo, non mi nascondo. Sono pronto" 9 ORE FA