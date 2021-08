“guerra” tra Yamaha e Maverick Vinales ma, a quanto pare, la Casa giapponese non ha ancora messo minimamente tra parentesi quanto accaduto al Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio della Stiria. Sembrava che le scuse di sabato scorso avessero rasserenato almeno in parte lama, a quanto pare, la Casa giapponese non ha ancora messo minimamente tra parentesi quanto accaduto al Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio della Stiria.

lo spagnolo non prenderà parte nemmeno al Gran Premio di Gran Bretagna che si correrà nel prossimo weekend. Una vera e propria “mazzata” per il pilota catalano che, nelle ore scorse, ha anche Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti,Una vera e propria “mazzata” per il pilota catalano che, nelle ore scorse, ha anche ufficializzato il suo accordo per il 2022 con Aprilia

Crutchlow al posto di Top Gun, Dixon in Petronas al fianco di Rossi

A Silverstone, quindi, sarà sostituito da Cal Crutchlow. A questo punto, al posto del pilota britannico nel team Yamaha Petronas (ricordiamo che stava prendendo il posto dell’infortunato Franco Morbidelli negli ultimi due round) vedremo in azione il connazionale Jake Dixon, attuale pilota della squadra malese in Moto2, che farà quindi il suo esordio nella classe regina.

Come visto, quindi, prosegue la durissima battaglia tra Yamaha e Maverick Vinales che, a quanto pare, vivrà questi ultimi mesi all’interno del team di Iwata come separato in casa. Resta da capire, di conseguenza, quando potrà tornare in sella alla sua M1. Sembrava già parecchio un GP di sospensione come successo al Red Bull Ring, ora siamo a due, sintomo che oltre al bel noto comportamento in pista ci sia anche qualcos’altro tra le due parti che non è stato raccontato.

