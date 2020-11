La sempre più probabile assenza di Andrea Dovizioso nel roster dei partecipanti al Mondiale 2021 di MotoGP si farà sicuramente sentire . Il forlivese è stato uno dei migliori intepreti degli ultimi tempi, giungendo in tre circostanze secondo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez nella massima cilindrata. Quest’anno un’annata molto amara, con una Ducati poco competitiva in termini di adattamento alle gomme Michelin e nello stesso tempo il “Dovi” non è stato in grado di trovare la quadra con queste mescole. Risultato? Mondiale nel quale, molto probabilmente, sarà lo spagnolo della Suzuki Joan Mir a festeggiare , dando una lezione a tutti di gestione e continuità.

A lanciare, però, un commento molto velenoso nei confronti di Dovizioso è stato Jorge Lorenzo. Il maiorchino, ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, non ha mancato di criticare il rendimento del pilota italiano, descrivendo nei giorni passati il suo campionato come una “chance non sfruttata”. Nell’ultimo commento sui social, poi, Jorge ha risposto alle domande dei fan sul suo profilo in merito al possibile anno lontano dalle corse del ducatista: “Senza un posto in MotoGP la stagione prossima? Beh…dopo 13 anni senza vincere un titolo…“, le parole dell’iberico. Un commento che ricorda come e quanto i due non si siano mai troppo amati, ripensando all’esperienza insieme a Borgo Panigale. Queste considerazioni ne sono un’ulteriore conferma.