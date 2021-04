MotoGP

MotoGP, Marc Marquez dall'inferno al ritorno in Portogallo: le tappe del suo calvario durato 9 mesi

MOTOMONDIALE - 273 giorni dopo l'incidente di Jerez Marc Marquez, dopo 3 operazioni all'omero destro, torna in MotoGP per riprendersi il suo posto di numero uno della categoria. Un ritorno atteso da tutti ma soprattutto dalla Honda che da quando lo spagnolo si è infortunato, non ha più vinto una gara. Ora il Cabroncito è finalmente pronto e non vede l'ora di tornare a vincere, quanto ci mettera?

