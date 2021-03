Riguardo alle sue possibilità di essere in griglia alla prima gara dell'anno, il 28 marzo in Qatar, Marc non ha voluto chiudere questa porta: "Non escludo di essere alla prima gara, ma non garantisco nulla, perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi". Marquez si è infortunato lo scorso 19 luglio, durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, e da allora è stato sottoposto a tre interventi chirurgici all'omero destro , il più recente il 3 dicembre. Dopo sei mesi senza progressi nel suo recupero, da gennaio il pilota di Cervera è riuscito finalmente a trovare un enorme miglioramento e la scorsa settimana, dopo aver superato un nuovo controllo medico e aver ottenuto il via libera dai medici, Marc è tornato a guidare una moto per la prima volta dopo otto mesi , anche se si trattava solo di una pit bike sul tracciato di Alcarras. Marquez tornerà in Qatar nelle prossime settimane per ricevere la seconda dose del vaccino e, molto probabilmente, per ritornare finalmente a correre in MotoGP.