Le cicatrici sono evidenti, almeno quanto la voglia di tornare in pista e mettersi definitivamente alle spalle un anno a dir poco sciagurato. Marc Marquez non si nasconde, e sui propri canali social pubblica la prima foto del proprio braccio senza tutore. Dopo i tre interventi subiti nel giro di pochi mesi, l'otto volte campione del mondo è al lavoro per rientrare il prima possibile: sul braccio, comunque, rimangono evidenti le cicatrici dei lunghi mesi di agonia lontano dalle corse. "Step by step", questa la descrizione che accompagna la foto pubblicata dallo spangolo, visibilmente più magro e meno tonico di come eravamo soliti ricordarlo in pista, ma comunque accompagnato dalla solita fame e determinazione nel raggiungere i propri traguardi.