con una condizione fisica che è evidentemente distante anni luce dalla sua forma migliore ed un braccio che continua a causargli noie in pista. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito a questa stagione così travagliata. Dopo il rovinoso infortunio in cui è incappato, Marc Marquez sta facendo grande fatica a ritornare sui suoi livelli migliori in sella alla Honda con cui ha riscritto la storia della MotoGP. Il fenomeno spagnolo non sta infatti riuscendo a trovare continuità di risultati,ed un braccio che continua a causargli noie in pista. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito a questa stagione così travagliata.

Marc Márquez (Repsol Honda). Credit Foto Getty Images

"Spero di migliorare la mia forma fisica, ma è un po' un'incognita. Per esempio al mercoledì di Assen, senza aver fatto chissà cosa, ho chiamato Alberto Puig e gli ho detto che non sapevo se sarei riuscito a guidare nel fine settimana. Avevo un'infiammazione, tanto che giovedì mi sono sottoposto ad un trattamento in Clinica Mobile e al venerdì mi sentivo senza forze. Ma durante il fine settimana sono migliorato. Quello che mi sta succedendo è un po' strano".

L'iberico ha chiuso poi esponendo tutti i dubbi che lo assalgono per il futuro più imminente: “Non sto capendo che strada devo prendere, ma è chiaro che ho bisogno almeno di una settimana e mezzo di vacanza senza far nulla e disconnettendomi da tutto. Ho bisogno di non preoccuparmi sempre dal braccio e da tutto il resto. Non chiedo di vincere, ma di essere più stabile e non avere questi ‘bassi’, che sono la cosa peggiore“.

