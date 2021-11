Marc Marquez non prenderà parte al fine settimana del non prenderà parte al fine settimana del Gran Premio dell’Algarve , a Portimao (Portogallo). La notizia, davvero clamorosa, arriva direttamente da uno stringato comunicato emesso sul sito ufficiale del team Repsol Honda che, in poche righe, spiega i motivi di questo inatteso forfait da parte del suo illustre portacolori:

“Lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio dell’Algarve per mezzo di uno dei suoi normali allenamenti in fuoristrada, si è reso protagonista di una caduta che gli ha procurato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa, e vedendo che la situazione non migliorava, oggi Marc Marquez è stato valutato dai medici tramite una visita specifica per decretare il suo stato attuale di forma. Come misura precauzionale, quindi, Marc Marquez non disputerà il Gran Premio dell’Algarve nel corso del prossimo fine settimana”.

Dopo le vittorie di Austin e Misano arriva lo stop

Una notizia davvero importante per il mondo della MotoGP che racconta di un nuovo intoppo sulla strada del Cabroncito. Per sua fortuna, tuttavia, non si tratta di questioni legate al suo braccio destro o alla sua spalla, per cui potrebbe prendere in considerazione di essere di nuovo al via del weekend del Gran Premio della Comunitat Valenciana, che chiuderà il Mondiale 2021. Marc Marquez, quindi, non sarà al via del secondo fine settimana di Portimao (sulla pista lusitana si era già corso in aprile e il sei volte campione del mondo della classe regina era tornato in azione proprio in quella occasione, dopo aver saltato la doppietta di Losail) e interromperà il filotto di due vittorie consecutive messe insieme tra Austin e Misano.

