Luca Marini si trova in testa al Mondiale Moto2 dopo sei Gran Premi disputati. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46 è uno dei seri pretendenti per la conquista del titolo iridato della categoria di mezzo e sta già guardando al prossimo futuro, visto che al momento è uno dei possibili aspiranti a una sella Ducati per il prossimo anno in MotoGP. A parlare del suo futuro è stato anche il fratello Valentino Rossi, subito dopo il GP di Stiria dove lo Sky Racing Team ha trionfato sia in Moto3 con Celestino Vietti che in Moto2 con Marco Bezzecchi.

Il Dottore è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Siamo naturalmente onorati di sapere dell’interessamento della Ducati per Luca. Però credo che sia più importante quest’anno.

"Bisogna che lui si concentri su questa stagione - prosegue il Dottore - perché ha la possibilità di vincere il Mondiale e questo non succede tante volte. Ci sono alcuni piloti che non hanno mai questa opportunità in una carriera intera. Io mi concentrerei più su quest’anno, poi se Luca riescirà ad arrivare in MotoGP con la Ducati, naturalmente saremmo tutti contentissimi".

Luca Marini potrebbe montare in sella a una delle sei Ducati che saranno in pista il prossimo anno in MotoGP. Il team ufficiale deve scegliere chi affiancare all’australiano Jack Miller (si parla di Francesco Bagnaia), ci sarà sicuramente il francese Johann Zarco (attualmente col team satellite Avintia) e la scuderia di Borgo Panigale vorrebbe promuovere un giovane dalla Moto2.

