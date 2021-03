Chi poteva prevedere che uno scatto di un poliziotto poteva generare un eco così grande: Carlos Alegre, 24enne spagnolo, è il rider protagonista della foto che lo vede concentrato a studiare sotto la luce di un lampione tra una consegna e l'altra.

L’istantanea, postata sul profilo Facebook della Guardia Civile spagnola, è diventato virale sui social arrivando fino a Marc Marquez che ha deciso di fargli un grande regalo: essere suo ospite in Gran Premio di MotoGP, ovviamente alla prima occasione utile post-Covid.

La storia di Carlos ha colpito molto l’otto volte campione del mondo che ,attraverso i canali ufficiali del team ufficiale Honda, ha dato l’annuncio al ragazzo: Ciao Carlos, ho visto la tua foto che è diventata virale. Apprezzo molto il tuo sforzo e i tuoi sacrifici. Credo che, nella vita, lottare per qualcosa sia fondamentale. Ti invito ad assistere a un GP quando tutto sarà tornato alla normalità. Ti mostreremo le nostre moto: so che è il tuo sogno. E poi mi farebbe piacere conoscerti”. Dal motorino da rider ai mostri della MotoGP è davvero un bel salto...e poi dicono che studiare non serva a niente.

