Secondo Sky Sport, Marc Marquez dovrebbe saltare anche il doppio appuntamento di Aragon in programma nei prossimi due weekend. L'otto volte campione del mondo spagnolo non avrebbe ancora recuperato dal doppio intervento all’omero del braccio destro e la Honda e l'entourage del pilota di Cervera non vogliono prendersi inutili rischi. Possibile a questo punto che il ritorno avvenga a Valencia, penultimo GP del mondiale 2020 in programma dal 13 al 15 novembre.