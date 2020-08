Marc Marquez dovrà saltare la gara di Brno, a causa dell’aggravarsi dell’infortunio all’omero rimediato a Jerez. Ma la seconda operazione, secondo Alberto Puig, è stato il risultato di uno sfortunato incidente domestico.

Il giallo sull’infortunio di Marc Marquez si infittisce. Il pilota Honda si è dovuto sottoporre a una seconda operazione per rimediare alla frattura dell’omero procurata al GP di Spagna. Marquez, che aveva provato a esserci per la partenza del GP di Andalusia ancora convalescente, dovrà allungare il suo periodo di guarigione per forza di cose. Secondo Alberto Puig, team manager dell’Honda HRC, la placca di titanio inserita nel braccio del pilota spagnolo si sarebbe rotta a causa di un incidente domestico.

Puig, che ha parlato in conferenza stampa a Brno, fa risalire il crack della placca a lunedì scorso, quando Marquez si trovava a casa, mentre apriva una finestra.

Probabilmente un eccesso di stress in quella zona ha causato tutto questo. Mancanza di prudenza? Marc è andato a Jerez seguendo le istruzioni dei medici e sotto la loro supervisione. I medici non hanno mai pensato che questa placca potesse rompersi. È per questo che Marc ha deciso di provare a Jerez e la Honda gli ha permesso di farlo

Da quanto dichiarato, l’aggravarsi dell’infortunio non sarebbe stato causato dall’audace scelta di rimontare in sella. Sarà la verità o solo un espediente per lavarsi le mani? Ad ogni modo, Puig conclude:

L’unica cosa positiva è che la cosa è accaduta a casa sua e non qui a Brno o in Austria, in moto, perché le conseguenze sarebbero state molto più gravi. Da adesso in poi Marquez svolgerà un periodo di recupero, per vedere come si evolve la frattura, e il tempo ci dirà quando sarà pronto per tornare in sella

