Tutto come da copione. L’Aprilia ha annunciato l’accordo con lo spagnolo Maverick Viñales che correrà coi colori della Casa di Noale in MotoGP nel 2022. Si tratta di un contratto annuale, con opzione di eventuale rinnovo per l’iberico. Una scelta in funzione di un contesto che vedrà al termine del 2022 tanti centauri in scadenza e per questo Viñales vuol avere la possibilità di scelta.

Grande soddisfazione nelle parole dell’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola: “Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Viñales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto si arricchisce del valore di Maverick, un Campione del Mondo che in MotoGP si è confermato un top rider, in un momento di grande cambiamento: dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team, per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo. Siamo onorati di mettere a disposizione di Viñales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione, sono certo che, come Aleix, abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo. L’arrivo di Maverick non allontana dalla nostra squadra Lorenzo Savadori che rimarrà parte integrante della famiglia Aprilia Racing“.

Una notizia annunciata soprattutto dopo quanto accaduto in Yamaha, team con cui il pilota spagnolo corre il Mondiale 2021. La scuderia di Iwata, come è noto, ha deciso di sospendere per motivi disciplinari Maverick che non ha potuto gareggiare nell’ultimo GP in Austria. Pertanto, l’annuncio da parte di Aprilia appariva scontato, al pari della conferma della nuova coppia a Noale con Aleix Espargaró, suo amico ed ex team-mate in Suzuki nelle stagioni 2015 e 2016.

Pertanto, dopo cinque anni, la storia tra Maverick e Yamaha termina, ma allo stato attuale delle cose che cosa potrebbe accadere? Il centauro si è scusato pubblicamente per il proprio comportamento e potrebbe essere reintegrato al fine di chiudere l’annata. Le altre possibilità, come riportato da Sky Sport, sono le seguenti:

Rescissione consensuale del contratto: il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente e Viñales sarebbe libero di correre con l’Aprilia già in questa stagione;

Licenziamento di Viñales per giusta causa;

Esonero di Viñales: in questo caso Maverick, pur non correndo, continuerebbe a essere pagato dalla Yamaha fino al termine del Mondiale 2021.

