Squadra che vince non si cambia: Ducati annuncia l'avvenuto accordo per il rinnovo di Jack Miller, che resterà nel team di Borgo Panigale anche per la prossima stagione insieme a Pecco Bagnaia. Due vittorie quest'anno (Jerez e Le Mans), il pilota australiano punta al bottino più grosso.

“Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un’altra stagione - si legge nel comunicato del team - Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno! Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!”.

