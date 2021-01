Gresini è ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Bologna e purtroppo le sue condizioni sono peggiorate. Il manager, infatti, ha la febbre alta. Una notizia frutto di un post su Facebook del figlio Lorenzo: “Ciao a tutti ieri babbo ha avuto un peggioramento con febbre alta. Non mi piace dilungarmi in spiegazioni sui social, scrivo principalmente per aggiornare gli amici vicini e lontani che ci seguono, ma soprattutto per sensibilizzare. Si dice che colpisca persone che hanno altre patologie o anziane, ma io conosco mio babbo e vi garantisco che prima di questo virus è sempre stato un 59enne in piena salute come tanti altri. Mi sono state riportate storie di persone che hanno 10-11 anni in meno di lui e in piena salute che ora lottano e si trovano nella stessa situazione. Questo per dirvi di stare assolutamente attenti e se non volete farlo per voi fatelo per gli altri…“.