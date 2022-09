Dominio Ducati al Misano World Circuit Marco Simoncelli al termine della seconda sessione di prove libere per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, valido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sono ben quattro le Rosse di Borgo Panigale al comando della classifica combinata delle libere, a testimonianza di una prova di forza corale fantastica almeno sul giro secco in condizioni di pista asciutta.

Il miglior tempo è stato firmato da Enea Bastianini in 1’31″517 con un vantaggio di 114 millesimi su Francesco Bagnaia (che dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia), 185 su Jack Miller e 320 su Johann Zarco. Quinta piazza per il leader del campionato Fabio Quartararo con la Yamaha a 326 millesimi dalla vetta, subito davanti alle Aprilia di Maverick Viñales (6° a 0.365) e di Aleix Espargarò (7° a 0.412).

Virtualmente qualificati per il Q2, in attesa di una terza sessione di prove libere che potrebbe però non svolgersi sull’asciutto, anche le Ducati di Jorge Martin e Marco Bezzecchi oltre alla Yamaha di un redivivo Franco Morbidelli. Abbastanza lontani dalla top10 tutti gli altri piloti azzurri: 17° Fabio Di Giannantonio a 1″139, 18° Michele Pirro a 1″156, 19° Luca Marini a 1″232, 20° Andrea Dovizioso a 1″377.

CLASSIFICA FP2 GP SAN MARINO 2022 MOTOGP

1 23 E. BASTIANINI 1:31.517 2 63 F. BAGNAIA +0.114 3 43 J. MILLER +0.185 4 5 J. ZARCO +0.320 5 20 F. QUARTARARO +0.326 6 12 M. VIÑALES +0.365 7 41 A. ESPARGARO +0.412 8 89 J. MARTIN +0.649 9 72 M. BEZZECCHI +0.674 10 21 F. MORBIDELLI +0.725

