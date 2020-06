MotoGP, Pol Espargarò: "Honda e Ducati le due moto migliori. Mi piacerebbe guidarne una"

Dal nostro partner OAsport.it

Potrebbe diventare presto il prossimo movimento ufficiale di mercato per la MotoGP in vista del 2021 quello di Pol Espargarò in Honda HRC al posto del più giovane dei fratelli Marquez, Alex. Il 29enne nativo di Granollers, in scadenza di contratto con KTM a fine anno, sarebbe stato infatti cercato dai vertici Honda per affiancare Marc Marquez nel team ufficiale a partire dal prossimo campionato. Chiaramente questo eventuale sviluppo di mercato provocherebbe una reazione a catena molto importante che dovrebbe portare quasi sicuramente Danilo Petrucci in KTM a sostituire proprio l’iberico.

Pol Espargarò ha parlato al sito ufficiale della MotoGP:

Ora che il contratto sta per scadere sono libero sul mercato. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ho due offerte da due squadre diverse e qualcos’altro intorno, e questa è una situazione ideale per me. Sono libero di ascoltare le offerte dei produttori che cercano piloti e sto parlando con tutti, ma non so quello che farò alla fine. Honda e Ducati sono le due moto migliori in questo momento. Ovviamente mi piacerebbe poterne guidare una delle due per lottare per il titolo. Inoltre sto anche lottando con le mie emozioni per KTM, abbiamo passato molti anni insieme e il progetto sta crescendo. In ogni caso, non sono il ragazzo di 24 anni che arriva in un team con anni da investire. Adesso ho 29 anni, voglio mostrare il mio potenziale, è una situazione critica perché non mi restano dieci anni

