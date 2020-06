Dal nostro partner OAsport.it

Primo incontro andato a buon fine tra Danilo Petrucci e KTM, con il pilota ternano che spera ancora di conservare un posto nel Mondiale MotoGP anche per il 2021. Poche settimane fa il Petrux aveva infatti ricevuto la notizia del mancato rinnovo di contratto con Ducati e la conseguente fine del rapporto con la scuderia di Borgo Panigale. Il 29enne umbro, vincitore del Gran Premio d’Italia 2019 al Mugello, si è recato insieme al suo manager Alberto Vergani a Mattinghofen, in Austria, per incontrare per la prima volta dal vivo i vertici di KTM e per cominciare a parlare di un eventuale accordo per il 2021.

Abbiamo fatto una bella gita in Austria – ha confermato Andrea Vergani alla Gazzetta dello Sport – E’ stato un meeting molto positivo. Abbiamo iniziato a parlare verso mezzogiorno e finito dopo le 19. Di cose in quelle 7 ore ce ne siamo dette parecchie. Abbiamo visitato il reparto corse a Munderfing e il primo aggettivo che mi viene in mente è: sconvolgente. La KTM è un’azienda pazzesca, vendono 300mila moto. E hanno apprezzato molto Danilo, che considerano un lavoratore serio, uno che fa squadra e che sa vincere.

Non era presente al meeting Stefan Pierer, il ceo della KTM, che verrà comunque messo al corrente della situazione dai due responsabili del reparto corse Pit Beirer e Mike Leitner.

Beirer e Leitner ora dovranno raccontare a Stefan Pierer, che era assente, ma sembra che siamo messi bene. In ogni caso, non c’è urgenza, né da parte loro, che devono dipanare la questione Espargaro, né da parte nostra. Ma volevano conoscerci e direi che siamo partiti con il piede giusto.

