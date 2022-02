Valentino Rossi, che si appresta a disputare la sua prima stagione da proprietario e manager del Mooney VR46 Racing Team dopo aver Nuovo anno e nuova veste per, che si appresta a disputare la sua prima stagione da proprietario e managerdopo aver annunciato il ritiro da pilota MotoGP al termine del Mondiale 2021. Quest’oggi è stata presentata ufficialmente al Teatro Rossini di Pesaro la squadra che prenderà parte al prossimo Motomondiale nella classe regina ed in Moto2.

È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo - la dichiarazione di Valentino Rossi, nel corso della conferenza stampa - È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto“.

Si tratta allo stesso tempo di un grande debutto e dell’inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGP. Siamo qui grazie anche al supporto di tutti i noi nostri partner, sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati quest’inverno al Ranch, c’è stato subito feeling e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori“, conclude il nove volte campione del mondo.

In MotoGP saranno Luca Marini (fratello di Valentino Rossi) ed il rookie Marco Bezzecchi a correre con le giallissime livree delle Ducati Desmosedici GP, mentre in Moto2 le Kalex del Team VR46 saranno affidate a Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

