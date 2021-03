Pecco Bagnaia, dopo che nei tre turni di libere la Desmosedici più performante era stata quella del compagno di squadra Jack Miller. Invece Pecco ha trovato il giro perfetto frantumando il record della pista e togliendosi lo sfizio di bagnare il proprio esordio nella squadra ufficiale Ducati con una pole position da festeggiare insieme al suo mentore Valentino Rossi, che La qualifica delle sorprese. Già perché se non stupisce più di tanto che la prima pole della MotoGP 2021 l’abbia fatta registrare una Ducati (che su questo tracciato ricco di rettilinei si è sempre trovata a proprio agio ottenendo 5 successi e due vittorie nelle ultime due edizioni con Andrea Dovizioso, ndr), in pochi avrebbero scommesso che a stampare la prima pole del 2021 sarebbe stato, dopo che nei tre turni di libere la Desmosedici più performante era stata quella del compagno di squadra Jack Miller. Invece Pecco ha trovato il giro perfetto frantumando il record della pista e togliendosi lo sfizio di bagnare il proprio esordio nella squadra ufficiale Ducati con una pole position da festeggiare insieme al suo mentore, che a 42 anni e alla prima uscita con la Yamaha del team Petronas , ha sfiorato la prima fila centrando un quarto tempo, alle spalle della coppa di piloti ufficiali Yamaha, Quartararo e Vinales, e soprattutto tenendosi subito dietro lo scomodo compagno di squadra Franco Morbidelli. Un risultato che il Dottore ha festeggiato proprio insieme all’allievo Pecco e che è il miglior viatico verso una gara che può vederlo protagonista.

Valentino Rossi (Yamaha Petronas, 4° tempo)

Voglio fare grandi complimenti a Pecco, ha fatto un giro incredibile sull’1:52.7, un tempo davvero spaziale. Ha guidato da paura, l’ho visto da vicino. Davvero contento per lui per questa pole position, se lo merita. Sono molto contento di quanto fatto, avevo un bel grip con il secondo treno di gomme soft e sono stato in grado di piazzare un ottimo tempo. Non ho fatto il giro perfetto che mi avrebbe regalato la prima fila, ma sono comunque contento. Partire quarto è importante per la gara”.

Pecco Bagnaia (Ducati, pole position)

Sono felicissimo, mando un grandissimo abbraccio alla mia ragazza a e alla famiglia che starà gioendo con me. E’ stata una bellissima qualifica, il primo tentativo non tutto è andato bene ma poi… Non me lo aspettavo, ero incredulo. E’ il miglior modo possibile per iniziare la nuova avventura con il team e per affrontare la gara di domenica”.

