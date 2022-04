Va in archivio la prima gara europea del mondiale 2022 della MotoGP. Nel Gran Premio del Portogallo abbiamo visto dominare in lungo e in largo Fabio Quartararo . Grazie al francese la Yamaha risorge e vince per la prima volta in stagione. Con questo successo Fabio si riporta addirittura in testa al mondiale, insieme ad Alex Rins.

Un campionato che continua ad essere ultra combattuto (10 piloti differenti sul podio e ben 4 vincitori diversi nei primi 5 round), ma soprattutto impronosticabile. Ad oggi è impossibile dire chi possa essere favorito per il titolo, cerchiamo però di analizzare il tutto nei minimi dettagli per capire cosa potremo vedere nelle prossime settimane.

Quartararo e Rins sono i piloti da battere?

PILOTA PUNTI DISTACCO Fabio Quartararo (Yamaha) 69 - Alex Rins (Suzuki) 69 - Aleix Espargaro (Aprilia) 66 -3 Enea Bastianini (Ducati Gresini) 61 -8 Johann Zarco (Ducati Pramac) 51 -18 Joan Mir (Suzuki) 46 -23 Brad Binder (KTM) 42 -27 Miguel Oliveira (KTM) 39 -30 Jack Miller (Ducati) 31 -38 Francesco Bagnaia 31 -38 Marc Marquez 31 -38

El Diablo guida con 69 punti insieme a Rins, che non ha ancora vinto nel 2022 ma è stato il pilota più costante. Bravissimo Alex (che lo scorso anno a questo punto della stagione aveva già inanellato due ritiri) in queste cinque gare a non sbagliare praticamente mai. La storia insegna che lo spagnolo è sempre stato un rider velocissimo, ma troppo incline alla caduta. Quest'anno ha limitato al minimo gli errori, deve continuare così se vuole alimentare il sogno del titolo. Per Quartararo il discorso è differente: lui è fantastico nel portare sempre la moto al traguardo , il problema è proprio questa M1 troppo altalenante in termini di risultati. In alcune piste è semplicemente stata la moto più lenta, questo divario tecnico con le altre è impossibile da colmare in stagione e non basta il talento smisurato del francese , unico a portarla in alto. Un dato: se si esclude il 7° posto in Indonesia del Morbido, i suoi tre compagni di moto non hanno mai chiuso in top ten. Incredibile ciò che sta facendo il campione del mondo in carica con la Yamaha, super a raccogliere il massimo a Portimao quando il mezzo lo ha assistito, bravissimo a portare a casa il salvabile le altre volte. In quest'inizio di stagione è andata in questa maniera. Deve sperare che il tutto continui così, con qualche passo falso dei rivali.

Può vincere un outsider come nel 2020?

A tratti questo 2022 ricorda il 2020. Li abbiamo visto un Mir che, a suon di grandi piazzamenti e sfruttando i tanti errori dei rivali, si è portato a casa il mondiale. Al momento la parte di Joan la stanno recitando i vari Quartararo, Rins e Aleix Espargaro , che quest'anno praticamente non hanno mai sbagliato, sono sempre stati in alto in classifica e, quando ne avevano, hanno portato a casa il bottino pieno come Espargaro a Termas e Fabietto in Portogallo. C'è da dire, però, che il mondiale è appena arrivato in Europa, in queste storiche piste si decide sempre tutto e quindi è possibile vedere un cambio di rotta nel campionato. Non è escluso quindi che da ora in poi i valori siano maggiormente delineati e magari avremo uno o due vincitori seriali. Quartararo può essere uno di questi, ma anche i vari Marc Marquez o Bagnaia, che per ora hanno deluso, potrebbero senza problemi rientrare in gioco.

Bagnaia e Marc Marquez ancora senza podi, è azzardato toglierli dalla lotta per il titolo?

Francesco Bagnaia (Ducati) a Portimao Credit Foto Getty Images

Proseguiamo il discorso sui due riders che, per motivi differenti, sono le grandi delusioni di quest'inizio di stagione. In tanti avevano scommesso su un Pecco in grado di dominare e stravincere questo mondiale, soprattutto dopo i test invernali. La musica purtroppo è stata ben diversa e GoFree non solo non ha vinto, ma non è mai nemmeno salito sul podio. Per varie ragioni l'italiano non è mai riuscito a mettere in mostra buone prestazioni la domenica e il decimo posto nella generale parla chiaro. Fortunatamente per lui i punti di distacco sono "solo" 38. Tanti, ma potevano essere molti di più nel caso di un rivale plurivittorioso. Nonostante il brutto crash di Portimao, in gara ha fatto vedere ottime cose . Da qui deve ripartire, cercando di fare un weekend pulito, senza cadute. L'anno scorso a Jerez arrivò una clamorosa doppietta Ducati, per cui la pista è diventata amica della Desmosedici.

Marc Marquez. Credit Foto Getty Images

"Il mio obiettivo non è essere il primo con la RC213V, ma arrivare tra i primi al traguardo. Possiamo finire sesto, settimo, quarto e anche fare qualche podio, ma questo non è il modo di lottare per il campionato" [Marc Marquez 24/4/2022 @Moto.it]

L'Aprilia con Espargaro è una meteora o può ambire alla vittoria?

La gioia di Aleix Espargaro sul podio per la prima vittoria in MotoGP Credit Foto Getty Images

Difficile rispondere a questa domanda, stiamo nel mezzo. La Aprilia è tutt'altro che una meteora, dato che è oltre un anno che si sta confermando a livelli altissimi. E' riuscita a migliorare giorno dopo giorno, conquistando in quest'inizio di 2022 pole, vittoria, podi e giri veloci. Giustamente Aleix e nel box ci credono, guardando anche la generale che vede lo spagnolo a -3 dalla vetta. Certo è che nessuno di loro ha mai lottato per qualcosa di importante: il più vecchio dei fratelli Espargaro non ha veramente mai vinto nulla in carriera, mentre Aprilia nella sua storia ha vinto di tutto e di più, ma un successo nel motomondiale manca da una vita e non è mai arrivato nella classe regina. Bisognerà veramente vedere la tenuta nel lungo periodo di entrambi, senza contare che al prossimo podio di Aleix verranno meno le famose concessioni che tanto hanno aiutato il team a crescere in questi mesi. Il sunto è che forse continueranno a stare in alto, ma per il mondiale la strada è troppo complicata.

E Bastianini?

MotoGP race winner Enea Bastianini of Italy and Gresini Racing MotoGP Credit Foto Getty Images

In casa Ducati abbiamo solo parlato di Bagnaia che, secondo noi, è ancora pienamente in lotta per il mondiale. Ma guardando la generale Bagnaia è la quarta Ducati in classifica, dietro a Miller, Zarco e al super Enea Bastianini. La Bestia è l'unico rider che in quest'inizio di stagione ha vinto più di una gara e ha dimostrato di avere la stoffa del campione. La moto 2021 è ancora ultra competitiva e quindi potrà ancora togliersi tante soddisfazioni. L'impressione però è che a lungo andare le Ducati 2022 verranno fuori e il mezzo dello scorso anno inizierà a pagare l'anzianità e il mancato sviluppo. Enea comunque dovrà essere bravo a rimanere almeno in top five e a sfruttare le occasioni che arriveranno. Il mercato piloti sta per entrare nel periodo caldo e lui è sicuramente uno dei pezzi più pregiati.

E' ancora troppo presto per tracciare un bilancio?

Un duello fra Joan Mir e Marc Marquez Credit Foto Getty Images

Si, è ancora prematuro, soprattutto per il fatto che le vere gare europee devono ancora arrivare, dove potremo avere le idee più chiare dei valori in pista. Ad oggi se dovessimo dire i pretendenti per il mondiale diremmo: Quartararo, le Suzuki, Bagnaia e Marquez. Di Aleix e Bastianini abbiamo già parlato, Miller e Zarco sono piloti veloci ma non hanno quel quid per lottare alla distanza, discorso simile per le KTM, che ogni tanto hanno degli exploit incredibili ma non hanno la costanza nel lungo periodo.

