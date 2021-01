Yamaha ci ha parlato di Valentino a fine 2019. Noi siamo sempre alla ricerca di giovani, come è successo con Fabio Quartararo. Ma avere Valentino è una questione diversa, perché per noi nel 2021 sarà fondamentale avere stabilità e prestazioni. E’ importante per la continuità della squadra. Correrà con Franco (Morbidelli, ndr) e sarà un anno davvero eccitante”, ha dichiarato Razali in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport.