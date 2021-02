Sugli obiettivi di questo campionato 2021 il nativo di Cervera è laconico: “Solitamente quando si parte per una nuova avventura si pensa sempre a vincere gare e titolo, ma non sarà così in questa occasione. Il mio primo imperativo sarà ritrovare il giusto feeling con la moto e guidare come facevo prima dell’incidente. Nella mia carriera non mi era mai capitato di fermarmi per così tanto tempo, per cui so già che quando mi rimetterò in azione non sarò assolutamente al 100%. Dovrò proseguire per gradi. Prima sentire bene l’osso, quindi riportare l’impianto muscolare al massimo, dopodiché il feeling con la mia Honda. Ai test in Qatar non vado perché non mi sento pronto, a quel punto proverò a esserci per i GP in Qatar, ma decideranno i dottori; se non sarò ancora in condizione il traguardo sarà il GP in Portogallo e se non sarà possibile allora metterò nel mirino Jerez. A metà marzo ho un altro controllo dei medici e vediamo cosa dicono: quando mi diranno che sarò pronto, tornerò in sella: vedremo se il consolidamento dell'osso sarà al 60%, 70% o non so e pure che forza muscolare avrò. Al momento ho iniziato da poco un lavoro anche di carico, ma parliamo di 1 kg di peso, e vediamo come procede. Non vedo l’ora di iniziare, non potete capire quanto mi sia mancato il team, l’adrenalina della gara, persino le interviste ed i giornalisti.Quest’anno inizierà un nuovo percorso, assieme ad un grande pilota ed amico come Pol Espargarò, sono sicuro che potremo toglierci tante soddisfazioni”.