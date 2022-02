Pol Espargarò ha chiuso al comando la prima giornata dei test riservati alla MotoGP sul tracciato di Mandalika. Abbiamo vissuto otto ore di lavoro non semplice sulla pista nella quale vedremo il primo Gran Premio di Indonesia della storia nel weekend del 20 marzo, dato che nelle prime fasi la pioggia è stata grande protagonista, con l’asfalto sporco che ha ulteriormente complicato la situazione.

Nelle ultime fasi, invece, il turno si è rivelato molto probante, con i piloti che hanno iniziato a spingere sul serio, andando a limare la migliore prestazione in diverse occasione. Non sono mancate le scivolate (tutte senza conseguenze) per confermare come non fosse affatto semplice oggi il tracciato di Mandalika.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) che nel finale (il day-1 è stato prolungato fino alle ore 10.45 italiane per recuperare il tempo perso per la pioggia) stampa un ottimo 1:32.466 con ben 471 millesimi sul fratello Aleix (Aprilia) in 1:32.937, quindi è terzo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) in 1:32.943 a 477.

Quarta posizione per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:33.058 a 592 millesimi, quinta per il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) in 1:33.108 a 642 millesimi, sesta per l’australiano Jack Miller (Ducati) in 1:33.114 a 648, quindi settimo lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 681, davanti al connazionale Joan Mir (Suzuki) a 778. Nona posizione per Andrea Dovizioso (Yamaha WithU) a 779 millesimi, mentre completa la top10 lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 892.

Si ferma in 12a posizione il nostro Franco Morbidelli (Yamaha) in 1:33.518 a 1.052 dalla vetta, quindi 14° Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 1.217, mentre non va oltre la 17a posizione Marc Marquez (Repsol Honda) a 1.310. Alle sue spalle Enea Bastianini (Ducati Gresini) a 1.488, mentre è 20° Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 1.699, davanti al compagno di team Marco Bezzecchi a 1.707. Solamente 22°, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) in 1:34.318 a 1.852 in un turno nel quale non ha guardato al cronometro ed è stato anche protagonista di una scivolata.

