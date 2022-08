Una vera e propria rivoluzione in MotoGP dall’anno prossimo. Nel 2023, infatti, ci sarà una grande novità, ovvero la presenza della Sprint Race, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una questo cambio di format. Si tratta di una corsa a extra al sabato con percorrenza sulla metà della distanza prevista del GP della domenica. . Nel 2023, infatti, ci sarà una grande novità, ovvero la presenza della, gara veloce già sperimentata in F1. Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria nel corso del tredicesimo fine-settimana del campionato , hanno infatti ufficializzatoSi tratta di

Ad annunciare la novità è stato il massimo dirigente della FIM, Jorge Viegas:

Ad

Introdurremo una gara sprint in ogni GP al sabato pomeriggio. Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci saranno delle cose da discutere ma di certo la sprint darà punti ma non darà l’ordine della griglia di partenza.

Gran Premio d'Austria Ducati potenza egemone nella FP3, in difficoltà Aleix Espargarò UN' ORA FA

Una decisione, quindi, dettata dalla necessità di attirare l’attenzione di più pubblico. Su questa novità, il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha aggiunto: “Vogliamo sempre migliorare per lavorare sulla sicurezza e lo spettacolo, abbiamo guardato agli altri sport per adattarci per i fan. Per noi è importante offrire un nuovo programma e calendario per creare più spettacolo. Ne abbiamo parlato con i piloti e i costruttori“.

Ezpeleta ha voluto anche rispondere a chi, come il francese Fabio Quartararo, ha mostrato non poca contrarierà per questo cambio di rotta: “I piloti devono essere informati, ma ad avere molta importanza sono le squadre. Ieri in Safety Commission ho parlato personalmente con alcuni piloti, non è stata una discussione dura, ma prima di tutto dovevano essere informati i team. I team in generale sono d’accordo e a favore della proposta della Sprint Race. Penso non esista una competizione come la nostra così legata con i piloti che vengono informati su tutto. Le controversie ci sono sempre, molte volte i centauri pensano a loro stessi e guardano a posizioni diverse. Il nostro dovere è sentire le loro voci, ma poi prendere le giuste decisioni“.

Stando a quelle che sono le informazioni, il fine settimana dal 2023 sarà organizzato con un venerdì da doppia sessione di libere tra la mattina e il pomeriggio, mentre il sabato con una terza sessione di libere che verrà subito seguita dalle qualifiche. Verrà abolita la FP4 e la Sprint Race si terrà nel pomeriggio in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche citate. La corsa in questione darà punti in ottica Mondiale, ma i risultati della gara del sabato non verranno utilizzati per comporre la griglia della domenica come avviene in F1.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio d'Austria Dominio Ducati nelle FP2: 1° Zarco, Quartararo unico "intruso" (4°) 21 ORE FA