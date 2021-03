Valentino Rossi ha fatto moltissima fatica nel GP del Qatar2021, prima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso fine settimana. Il Dottore aveva conquistato un eccellente , prima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena lo scorso fine settimana. Il Dottore aveva conquistato un eccellente quarto posto in qualifica , ma in gara è scivolato progressivamente all’indietro e ha concluso in 12ma posizione. Un risultato sottotono per il nove volte Campione del Mondo, al debutto con la Yamaha Petronas , condizionato da problemi con la gomma e dal poco grip con la pista.

I centauri sono rimasti a Losail, dove nel weekend del 2-4 aprile si disputerà il GP di Doha. Valentino Rossi spera in un pronto riscatto e traspare la voglia di combattere nelle dichiarazioni della vigilia.

Le parole del centauro di Tavullia

"Dal GP in Qatar ci aspettavamo di più, ma in gara ho faticato e abbiamo sofferto con la gomma posteriore e il grip. Abbiamo comunque degli aspetti positivi da portarci dietro nel prossimo round perché la quarta posizione in qualifica è stato un ottimo risultato: il mio giro più veloce in assoluto sul circuito e ne sono molto contento. Ora dobbiamo analizzare in modo esauriente i dati raccolti durante questi giorni e proveremo a risolvere i problemi che abbiamo avuto per cercheremo di migliorare il feeling. Speriamo di avere un risultato migliore in questo fine settimana".

