Secondo le prime ricostruzioni della stampa argentina, il fuoco ha colpito la zona alta dei box e divorato l’area Vip, la sala stampa, cabine di trasmissione e tutto il settore box. I vigili del fuoco sono in azione per cercare di salvare il Museo Juan Manuel Fangio. Le fiamme, a causa del forte vento, si sono propagate molto velocemente e le prime stime quantificano i danni in alcuni milioni di euro. Non ci sarebbero per fortuna vittime ma le testimonianze di chi è intervenuto a domare le fiamme sono drammatiche: “Un vero disastro”.