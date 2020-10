Il due volte campione del mondo di MotoGP Casey Stoner, un po’ come quando guidava Honda e Ducati, sa essere incisivo anche con le parole. L’australiano, che ormai guarda la classe regina del Motomondiale con gli occhi dell’appassionato, ha analizzato alcuni aspetti riguardanti l’attualità.

In primis, Valentino Rossi. Uno dei grandi rivali della sua carriera, a detta di Casey, sembra aver cambiato i propri obiettivi: “Quando ho gareggiato contro Valentino, era un vincitore, un killer. Stava facendo del suo meglio per vincere una gara, ma ora una top-5 è ​​come un podio o una vittoria per lui, e per me è triste“, le parole dell’australiano (fonte: Motorsport.com) in merito al desiderio di Rossi di continuare a correre, nonostante l’avanzare dell’età e l’evidenza di non essere più il riferimento della categoria.

MotoGP Luca Marini in MotoGP nel 2021: sfiderà Valentino Rossi 6 ORE FA

Stoner ha poi chiarito uno degli aspetti più spigolosi della sua carriera agonistica, ovvero l’addio alla Ducati: “Sono passato alla Honda perché, nel 2009, quando ho scoperto che avevo un’intolleranza al lattosio, ho attraversato un periodo difficile e non mi è piaciuto il modo in cui la Ducati ha gestito quella situazione. Hanno offerto a uno dei miei avversari quasi il doppio del mio stipendio per gareggiare al loro fianco mentre ero via per un paio di settimane. Hanno detto molte cose negative su di me alla stampa e non mi hanno supportato. Avevo sempre voluto correre per la Honda perché era il marchio con cui aveva gareggiato Mick Doohan, per me era una squadra importante. Nel 2011 è arrivata l’occasione per andarmene e l’ho colta dopo tutto quello che era successo nel 2009“.

Matrimonio che però poi è finito anche con la Honda non nel migliore dei modi: “Non so se pensavano che stessi pianificando il mio ritorno e che rappresentassi una minaccia per Marc Marquez, ma lui e il suo management/team mi hanno buttato fuori“, l’accusa di Casey.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Grand Prix Stiria GP di Stiria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming 23/08/2020 A 18:59