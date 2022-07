la Suzuki non parteciperà più alla MotoGP a partire dal 2023. Il motivo? La necessità di spostare le risorse su iniziative per la sostenibilità. I due piloti, Mir, campione del mondo nel 2020, potrebbe anche prendersi un anno sabbatico, mentre Rins ha affermato che correrà in Honda. Erano circolate delle anticipazioni negli scorsi mesi ed ora è ufficiale:. Il motivo? La necessità di spostare le risorse su iniziative per la sostenibilità. I due piloti, Alex Rins e Joan Mir, dovranno quindi cercare una nuova scuderia., campione del mondo nel 2020, potrebbe anche prendersi un anno sabbatico, mentreha affermato che correrà in Honda.

La decisione di abbandonare le corse è stata comunicata con una nota sul sito ufficiale del team: “Suzuki Motor Corporation e Dorna hanno raggiunto un accordo per interrompere la partecipazione di Suzuki alla MotoGP alla fine della stagione 2022. Suzuki interromperà anche la sua partecipazione in fabbrica al World Endurance Championship (EWC) alla fine della stagione 2022”. Sulla stagione attuale, il testo precisa: “Continueremo a correre nei campionati MotoGP ed EWC 2022, mantenendo i nostri massimi sforzi per vincere le restanti gare. Miriamo a continuare il nostro supporto per le attività di corsa dei nostri clienti attraverso la nostra rete globale di distributori”. Infine il messaggio per i tifosi: “Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta ea tutti coloro che hanno supportato le attività motociclistiche Suzuki per molti anni”.

Joan Mir pensieroso nel box Suzuki: la casa di Hamamatsu mollerà a fine stagione la MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

Suzuki out anche dal Mondiale Endurance

La scelta di interrompere la partecipazione alla MotoGP è stata chiarita anche dal presidente Toshihiro Suzuki: “Suzuki ha deciso di porre fine alla partecipazione di MotoGP ed EWC a fronte della necessità di riallocare risorse su altre iniziative per la sostenibilità. Le corse motociclistiche sono sempre state un luogo stimolante per l'innovazione tecnologica, inclusa la sostenibilità e lo sviluppo delle risorse umane. Questa decisione significa che accetteremo la sfida di costruire la nuova attività di business motociclistico reindirizzando le capacità tecnologiche e le risorse umane che abbiamo coltivato attraverso le attività di motociclismo per studiare altri percorsi per una società sostenibile. Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri fan, piloti e tutte le parti interessate che si sono uniti a noi e ci hanno supportato con entusiasmo dalla fase di sviluppo da quando siamo tornati alle corse della MotoGP. Continuerò a fare del mio meglio per supportare Alex Rins, Joan Mir, il Team SUZUKI ECSTAR e YOSHIMURA SERT MOTUL per competere in modo competitivo fino alla fine della stagione. Grazie per il vostro gentile supporto”.

