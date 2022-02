Enea Bastianini ha conquistato il giro veloce al termine della seconda giornata di test pre-stagionali della MotoGP. Il tracciato di Sepang sorride al romagnolo di Gresini (Ducati) che completa l’attività in pista con il nuovo record dell’impianto malese in 1.58.131. La pioggia ha rovinato il programma delle squadre che nel finale della sessione hanno preferito non prendersi rischi. Secondo posto per l’Aprilia con lo spagnolo Aleix Espargarò, una costante per tutto il week-end. Il catalano si colloca a 26 millesimi dall’ex campione della Moto2, mentre l’iberico Jorge Martin (Ducati/Pramac) completa la Top3 a +0.112 dalla vetta.

Ad

Buoni segnali da parte della Suzuki che si colloca al quarto posto con Alex Rins davanti al connazionale Maverick Vinales (Aprilia). Francesco Bagnaia (Ducati), sesto al termine del day-2, precede il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Marc Marquez (Honda).

MotoGP Vinales svetta a Sepang, Pirro lavora con le Ducati, Bezzecchi 3° 01/02/2022 A 16:02

Il transalpino Johann Zarco (Ducati/Pramac) è nono, il catalano Pol Espargarò (Honda) chiude la Top10 di una sessione che non ha visto brillare le KTM e Joan Mir, dodicesimo alle spalle di Luca Marini (VR46). Piccola pausa ora per i protagonisti del Motomondiale che settimana prossima saranno nuovamente in azione in quel di Mandalika (Indonesia), ultimo impegno prima del tradizionale opening round di Losail (Qatar) di inizio marzo.

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

Gran Premio della Malesia Ducati, ecco la Desmosedici GP22. Bagnaia: "Ambiamo al massimo" 31/01/2022 A 14:17