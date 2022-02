Francesco "Pecco" Bagnaia e Ducati ancora insieme fino al 2024. Un "matrimonio" a suggello di una storia d'amore ben nota: La notizia era nell'aria da tempo e, ora, ha ottenuto i crismi dell'ufficialità:e Ducati ancora insieme fino al 2024. Un "matrimonio" a suggello di una storia d'amore ben nota: il pilota torinese aspettava di divenire simbolo della Rossa di Panigale da tempo immemore, fin da quando in casa respirava la passione trasmessagli dal papà e dallo zio. E grazie a un percorso che ha visto proprio la scuderia bolognese voler crescere in casa un pilota italiano che potesse in futuro, divenuto presente, sfrecciare sulla Desmosedici.

Ad

Un campione italiano "fatto in casa"

Gran Premio di Valencia Quartararo: "L’anno prossimo lotterò per il Mondiale con Bagnaia" 29/11/2021 A 15:25

Passaggi fondamentali verso il traguardo appena messo nero su bianco, il passaggio al team satellite Pramac da campione del mondo della Moto2 e l'approdo nel team ufficiale. Un processo di maturazione che ha portato "Pecco", classe 1997 a chiudere in maniera entusiasmante il 2021 con 5 pole e 4 vittorie nelle ultime 6 gare.

Bagnaia e Miller, presentazione Ducati Lenovo Team 2022 (da Twitter ufficiale) Credit Foto From Official Website

Il comunicato ufficiale

"Francesco Bagnaia e Ducati Corse hanno raggiunto un accordo che vedrà il pilota italiano in sella alla Desmosedici GP ufficiale del Ducati Lenovo Team per altre due stagioni. Nato a Torino nel 1997, "Pecco" Bagnaia ha debuttato in MotoGP nel 2019 con la Desmosedici GP del Pramac Racing Team, con la quale ha preso parte anche alla stagione 2020, ottenendo il suo primo podio salendo sul secondo gradino del podio nel GP Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini. Promosso nella squadra ufficiale Ducati lo scorso anno il pilota torinese, dopo aver conquistato la pole position ed un terzo posto nel GP inaugurale della stagione 2021 in Qatar, ha continuato a mettersi in luce diventando presto uno dei principali protagonisti del campionato. Con 9 podi, 4 vittorie e 6 pole position, Bagnaia ha chiuso il 2021 in seconda posizione, ed è ora impaziente di iniziare il nuovo campionato, che avrà inizio il prossimo 6 marzo sul Losail International Circuit di Doha, in Qatar".

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Gran Premio di Valencia Martin beffa Bagnaia e fa la pole a Valencia! Rossi 10° 13/11/2021 A 13:05