Drive to Survive di Netflix, anche Dorna ha fatto uscire la sua serie ‘MotoGP Unlimited’ (disponibile su Amazon Prime) che ripercorre la stagione 2021, che ha incoronato Fabio Quartararo campione del mondo ma che sarà – inevitabilmente – anche ricordata Mostrare particolari, retroscena e dettagli meno noti e che è difficile estrapolare in un normale weekend di gara per allargare la fetta di pubblico degli appassionati del mondiale MotoGP , stimolando anche coloro che non seguono il motociclismo. Sul modello della celebre serie tvdi Netflix, anche Dorna ha fatto uscire la sua serie ‘’ (disponibile su Amazon Prime) che ripercorre la stagione 2021, che ha incoronato Fabio Quartararo campione del mondo ma che sarà – inevitabilmente – anche ricordata per essere anche quella conclusiva di Valentino Rossi

Proprio riguardo al Dottore in una delle prime puntate di questa serie tv, emerge un retroscena interessante e che sintentizza molto bene un po’ le difficoltà del matrimonio fra la 42enne leggenda di Tavullia e il team Yamaha Petronas SRT, oggi sponsorizzato With U, gestito dal manager malese Razlan Razali.

Che non corresse proprio buon sangue fra i due e che Razali – sin dall’inizio - non fosse così entusiasta di sostituire Quartararo con Valentino lo si era intuito ma l’origine di questa dissapore non si conosceva e lo ha raccontato proprio il team manager candidamente davanti alla telecamere di Amazon Prime.

Ero un grandissimo fan di Valentino, ero entusiasta quando Rossi venne per la prima volta per i test invernali nel 2005 a Sepang. Gli chiesi di autografarmi un libro e lui mi è passato accanto senza dire niente, non ci pensò nemmeno due volte. In quell’istante pensai ‘vieni nel mio paese e mi fai questo? Non vincerai mai più un campionato’”.

In realtà ‘l’anatema’ di Razali non impedì a Rossi di vincere altri due mondiali, nel 2008 e nel 2009, ma è pur vero che nei successivi 12 anni il Dottore non è più riuscito a conquistare la corona iridata e raggiungere l’agognato 10° titolo iridato.

Da quell’episodio in poi ho perso interesse nei suoi confronti, finché non c’è stata la possibilità di averlo come pilota. Così è la vita, così è il karma. A lui non l’ho mai detto, lo confido qui per la prima volta”.

