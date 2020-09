Valentino Rossi è sempre più pronto ad intraprendere una nuova carriera, dopo quella trionfale da pilota, ma sempre all’interno del suo mondo, quello della MotoGP. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il “Dottore” sarebbe pronto a formare un nuovo team satellite in MotoGP entro il 2022.

Quel che è sicuro è che non ci sarà più Avintia, quindi il gruppo di lavoro di Valentino Rossi dovrà giocarsela con Leopard Racing. Il periodo chiave di tutta l’operazione sarà la fine del 2021 quando dovranno essere ridiscussi i contratti delle case e dei team con l’Irta. La scomparsa di Avintia potrebbe fare posto al nuovo team di Valentino Rossi, che dopo l’addio alla MotoGP potrebbe gestire in prima persona.

Alessio Salucci ha confermato alla Gazzetta dello Sport che a Tavullia si sta lavorando per creare una scuderia in Top Class: “Il progetto si è evoluto, i nostri ragazzi sono cresciuti, siamo lì alla porta e vediamo“. Il team di Valentino Rossi sarà molto verosimilmente satellite di Suzuki o Aprilia. Questa situazione potrebbe aprire le porte ad un’esperienza in MotoGP a Luca Marini, il fratello di VR46, che sta dominando la Moto2.