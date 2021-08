Marc Marquez è un grande rivale ed è davvero veloce, uno dei migliori. Ma con lui non mi sento molto a mio agio in pista, è difficile da battere. Quanto ci vorrà per andare d'accordo? Penso un 20 o 30 anni ancora". Con questa battuta, nel corso di un'intervista a BT Sport, ". Con questa battuta, nel corso di un'intervista a BT Sport, Valentino Rossi parla del suo rapporto con il pilota spagnolo.

Sul Team VR46

"Sono molto orgoglioso di questo perché a fine stagione, quando avrò finito, sarà come se una parte di me resterà qui. Loro adesso sono dei veri atleti, per come vivono la giornata. E questo cambia molto le cose anche quando sono in moto, perché vanno più forte, sono migliori".

Su Stoner e Lorenzo

"Casey Stoner è stato uno dei piloti più talentuosi e difficili da battere, perché per me dal punto di vista del telanto puro era imbattibile. Anche Lorenzo lo era. Non mi meritavo un compagno di team come Lorenzo in Yamaha dopo quello che avevo fatto per la Yamaha. Magari me ne potevano dare uno un po' più lento".

