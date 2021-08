Un anno pieno di cambiamenti. Valentino Rossi diventerà papà: Francesca Sofia Novello, la fidanzata, aspetta un bambino. L’annuncio è arrivato via social, con una foto su Instagram in cui Valentino è "vestito" da Dottore e tiene lo stetoscopio sulla pancia della fidanzata.

"Io e te saremo in tre, il mio cuore è pieno di gioia", ha scritto in inglese Francesca Sofia. Le foto, sempre con Valentino vestito da medico, sono state ripostate anche dallo stesso campione. Valentino Rossi, che ha appena dato l’addio alla MotoGP , è fidanzato con Francesca da tre anni e l’ha sempre definita "la donna giusta" per mettere su famiglia. Una notizia che porta gioia anche ai milioni di tifosi di Valentino: ora che il Dottore di Tavullia ha lasciato la moto è pronto a dedicarsi all’avventura probabilmente più importante di sempre.