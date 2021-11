Sono passate un paio di settimane dall’ultima gara di Valentino Rossi, che ha deciso di ritirarsi al termine del GP di Valencia. Il Dottore ha abbandonato la MotoGP a 42 anni, dopo 26 stagioni ai vertici e con ben nove titoli iridati conquistati. Il centauro di Tavullia ha festeggiato in maniera decisamente rumorosa una volta tornato ai box, imbastendo una serie di momenti iconici per uno degli addii più divertenti della storia dello sport.

Il numero 46 più famoso del pianeta ha voluto salutare e ringraziare ancora una volta i suoi fan attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Valentino Rossi ha usato poche parole, come sempre toccanti ed efficaci, accompagnate da un cuore giallo (il suo colore di riferimento): “Ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, più che altro non sapevo cosa aspettarmi, non avevo idea di come mi sarei sentito appena sceso dalla moto. Invece è stato divertente, abbiamo fatto un bel casino. È stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti“.

A chiudere il messaggio la dicitura “Valencia,14+11+21“. La gara in terra spagnola è andata in scena il 14 novembre 2021, la somma delle singole cifre di giorno, mese, anno di quella data consegna proprio il “46”, il Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

