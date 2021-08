MotoGP

MOTOGP - Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera del Dottore

MOTOGP - Dopo 26 stagioni nel motomondiale Valentino Rossi ha deciso di dire basta dopo nove titoli mondiali, 115 vittorie e 235 podi (record all time) il Dottore al termine della stagione si ritirerà, ecco una selezione delle vittorie più belle del campione di Tavullia: da Welkom 2004 a Laguna Seca 2008 passando per il primo acuto a Brno nel 1996 in 125, tutte le perle di una leggenda infinita.

