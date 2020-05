Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi si sta preparando per il ritorno in pista che dovrebbe avvenire nel weekend del 17-19 luglio quando a Jerez dovrebbe andare in scena il GP di Spagna, prima tappa del Mondiale MotoGP. Ormai il ritorno a una nuova normalità sembra imminente e il nove volte Campione del Mondo non vede l’ora di tornare in sella, nel frattempo sta anche pensando cosa fare nel suo futuro: andare avanti a correre anche nel 2021 oppure ritirarsi al termine di questa stagione?

Il Dottore ne ha parlato in un’intervista concessa a BT Sport

MotoGP Valentino Rossi: "Il 2020 sarà particolare. L'obiettivo? Essere più competitivo dell'anno scorso" IERI A 09:08

Siamo alla fine di maggio e nelle prossime settimane prenderò una decisione. Non ho paura di andare in pensione ma quando arriverà il giorno del mio Gran Premio sarò molto triste e sarà difficile accettarlo. Posso immaginare la mia vita futura senza le moto

Il centauro di Tavullia ha voluto specificare che se nel 2021 correrà con la Yamaha Petronas "non sarà per un tour d’addio. Mi unirò a loro se penserò di essere competitivo e se penserò di poter lottare per vittorie e podi. Se continuo sarà per fare buone gare. Ritirarmi senza fan e senza pubblico sarebbe molto più facile".

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

Play Icon

MotoGP Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 18/05/2020 A 08:56