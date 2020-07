Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi continuerà a correre nel 2021 oppure si ritirerà al termine di questa tormentata stagione? Al momento non c’è ancora una risposta ufficiale ma sembra ormai certo che il Dottore resterà ancora in sella e continuerà a regalare spettacolo nel Mondiale MotoGP. Speedeek.com riporta alcune indiscrezioni provenienti dalla Yamaha Petronas, il team in cui il nove volte Campione del Mondo dovrebbe approdare: "Firmerà almeno per un anno".

Il marchigiano lascerà la Yamaha ufficiale al termine del 2020 ma per lui ci sarebbe un’avventura nel team satellite. Valentino Rossi vuole capire il suo stato di forma nei primi Gran Premi previsti nelle prossime settimane (il campionato partirà il 19 luglio col GP di Spagna a Jerez de la Frontera) ma intanto il suo futuro motociclistico sembra assicurato. E attenzione perché non si parla soltanto di 2021: ci sarebbe anche un’opzione per il 2022, il 41enne non vuole davvero più scendere dalla sella!

MotoGP Valentino Rossi: "Il 2021? Non ho paura di andare in pensione, al mio ultimo GP sarò triste" 28/05/2020 A 14:40

Le parti starebbero concordando gli ultimi dettagli, in materia economica e anche tecnica. Quali saranno gli uomini che seguiranno il Dottore nel 2021? David Munoz andrà in Petronas, da capire cosa faranno il telemetrista Matteo Flamigni e il meccanico Alex Briggs.

Play Icon WATCH Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni 00:01:28

MotoGP Valentino Rossi: "Il 2020 sarà particolare. L'obiettivo? Essere più competitivo dell'anno scorso" 27/05/2020 A 09:08

Play Icon